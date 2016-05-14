شاهد: هكذا تعلِّموا أطفالكم "تحمُّل المسؤولية"

قالت الخبيرة التربوية، نادية الدبشة، إن تحمل المسؤولية شعور يجب أن يغرسه الوالدان في الأبناء منذ عمر العامين لأنهما القدوة الأساسية في تكوين شخصية الطفل، وتعزيز سلوكه الإيجابي ليصبح "طفلاً مسؤولاً".

وأضافت، خلال استضافتها عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (السبت)، أن بداية بناء الطفل المسؤول تبدأ من تحمل الوالدين للمسؤولية في المنزل واعترافهما بأخطائهما وتصحيحها أمام الطفل بالصورة الصحيحة، مع ضرورة فهم دور كل منهم ومدى مسؤوليته والهدف الأساسي بأن يكون إنساناً نافعاً لأمته.

وأشارت إلى ضرورة عدم تلبية كل متطلبات الطفل خاصة إذا كانت غير مهمة لأن هذا يؤدي إلى التدليل المفرط الذي يتنافى مع تحمل المسؤولية، كما يجب عند تحييد الأدوار معرفة كيفية تطبيقها أيضاً انطلاقا من قيم التعاون، وكيف يكون إنساناً منتجاً ومثرياً في مجتمعي.

وقد سردت الخبيرة التربوية قصة نموذجين من الشباب، حيث نجح والدهما –ميسور الحال- في غرس قيم تحمل المسؤولية بهما وهم في سن العاشرة باشتراكهم في عمل يومي يجلب ربحاً بسيطاً أثناء عطلة الصيف، وأصبح الشابان الآن يقودان حملات مجتمعية لصالح الإنسانية ولصالح المنكوبين بفضل غرس تلك القيمة "تحمل المسؤولية".

من جهته قال المدرب التربوي، أسامة أنور، أن الطفل الاتكالي أو المعتمد على الغير لا يمتلك مهارة المسؤولية بسبب التنشئة الاجتماعية الخاطئة وهو طفل بلا إرادة وكثير التبرير لفشله الكثير ويعيش منعزلاً عن الآخرين، وهو سلبي لأنه غير مدرك لوجباته أو أدواره، وبالتالي فالبداية تكون من تعريف الطفل أولاً بمفهوم المسؤولية ثم تطبيقها.

وأضاف أن تطبيق المسؤولية يتطلب إدراك الطفل ما عليه من واجبات وأدوار وتزداد المسؤولية كلما ازداد إدراك ومعرفة الطفل بالشيء، ولابد من تكليف الطفل بمهام متدرجة تناسب مرحلته العمرية وتساعده على الاندماج في المجتمع.

وأكد المدرب التربوي أن مرحلة ما قبل الـ7 سنوات الأولى في عمر الطفل تعد أهم مراحل تكوينه على الإطلاق، حيث إن 90% من السلوك والبرمجة يتعلمه في تلك السنوات على المستوى الحسي والوجداني والاجتماعي وهي فترة تأهيل وتعليم خصبة يجب أن يُحسن الوالدان استثمارها في غرس القيم وبناء الضمير بالفعل وليس بالكلام، لأن بعدها سينتقل الطفل لمرحلة المدرسة والاحتكاك الفعلي بالمجتمع، ويجب أن يكون مهيأ لذلك.