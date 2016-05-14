البث الحي
منوعات

شاهد: مسن صيني وحفيده ينجوان بأعجوبة بعد أن دهستهم حافلة

14/5/2016

تمكن عدد من المارة في الصين من رفع حافلة صغيرة لإنقاذ مسن وحفيده، بعدما صدمتهم الحافلة بمقاطعة قويتشو جنوب غرب البلاد.

وأظهرت كاميرات المراقبة العجوز ممسكا بيد حفيده وهما يعبران الطريق قبل تلحق بهما طفلة وتسير إلى جوارهما، لكن الحافلة صدمتهم ليسقط الجد وحفيده تحتها، بينما نجت الطفلة.

وفور وقوع الحادث خرج السائق من الحافلة واستطاع إخراج الطفل من أسفلها، بينما ظل الجد عالقا؛ ما دفع السائق إلى الاستعانة بعدد من المارة لمساعدته في رفع الحافلة، ليتمكن الرجل من الخروج من أسفلها.

وقال مسؤول بدائرة المرور إن الحادث وقع الخميس 12 مايو/أيار وإن المسن وحفيده نقلا على الفور إلى مستشفى محلي، حيث يخضعان للعلاج من كسور في أقدامهما.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)