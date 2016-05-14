شاهد: مسن صيني وحفيده ينجوان بأعجوبة بعد أن دهستهم حافلة

تمكن عدد من المارة في الصين من رفع حافلة صغيرة لإنقاذ مسن وحفيده، بعدما صدمتهم الحافلة بمقاطعة قويتشو جنوب غرب البلاد.

وأظهرت كاميرات المراقبة العجوز ممسكا بيد حفيده وهما يعبران الطريق قبل تلحق بهما طفلة وتسير إلى جوارهما، لكن الحافلة صدمتهم ليسقط الجد وحفيده تحتها، بينما نجت الطفلة.

وفور وقوع الحادث خرج السائق من الحافلة واستطاع إخراج الطفل من أسفلها، بينما ظل الجد عالقا؛ ما دفع السائق إلى الاستعانة بعدد من المارة لمساعدته في رفع الحافلة، ليتمكن الرجل من الخروج من أسفلها.

وقال مسؤول بدائرة المرور إن الحادث وقع الخميس 12 مايو/أيار وإن المسن وحفيده نقلا على الفور إلى مستشفى محلي، حيث يخضعان للعلاج من كسور في أقدامهما.