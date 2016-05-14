شاهد: محتجون برازيليون يحتشدون تأييدا لروسيف

تجمع متظاهرون في وسط ريو دي جانيرو احتجاجا على قرار مجلس الشيوخ بتقديم السيدة "ديلما روسيف" رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة خرق قوانين الميزانية، مؤذنا بحكومة مؤقتة من يمين الوسط بقيادة "ميشال تامر".

وقال متظاهرون إنهم يشعرون بأن البلاد تعود إلى الوراء واصفين ما يحدث بأنه محاولة لسحب البساط من تحت أقدام "روسيف" بعد فوزها في الانتخابات.

ووصفت "روسيف" وأنصارها الإطاحة بها بأنه انقلاب بطريقة عصرية حيث تسببت مناورة مالية نفذتها قبل انتخابات العام 2014 واستُخدمت بشكل قانوني من قبل حكومات سابقة في توجيه الاتهامات لها.

وفي حين يحمل البعض "روسيف" مسؤولية أسوأ ركود في البلاد منذ عشر سنوات يثني البعض الآخر على حزب العمال بسبب انتشال الملايين من الفقر من خلال توزيع الثروة وبرامج الإسكان خلال حكمه على مدار 13 عاما.