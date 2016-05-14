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شاهد: سودانيات في حلبات الملاكمة رغم المعوقات

14/5/2016

تواظب فتيات سودانيات على تدريبات رياضة الملاكمة في أحد أندية الخرطوم بتشجيع من الاتحاد السوداني للعبة وبالرغم من نظرات الاستغراب من قبل البعض.

ولم يكن أحد يسمع عن الملاكمة النسائية في السودان حتى أربع سنوات مضت عندما بدأت "سحر محمد" ممارسة اللعبة. ومثلت "سحر" بلادها في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها الكونغو العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين يشجع الاتحاد السوداني للملاكمة للهواة النساءعلى ممارسة اللعبة برغم التحديات الاجتماعية.

وتواجه ممارسة رياضة الملاكمة من قبل الفتيات بمعارضة من قبل أسرهن، وتقول إحداهن إن تتدرب من دون علم أسرتها التي تعتبر هذه الرياضة خاصة بالرجال.

لكن النادي الذي تتدرب فيه الفتيات يشهد إقبالا من الجمهور للمشاهدة، لأن ممارسة النساء للملاكمة شيء جديد وغير مألوف في السودان.

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