شاهد.. دراسة: خدش جدار الرحم قد يمنع حدوث الإجهاض

قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا إلى أن خدش جدار الرحم قبل الحمل يمكن أن يجنب آلاف النساء وقوع الإجهاض المتكرر.

وقال باحثون بمستشفى كوفينتري الجامعي في إنجلترا إنهم يعتقدون أن القيام بخدش في جدار الرحم يؤدي إلى زيادة نمو الخلايا الجذعية في بطانة الرحم، ما يساعد في زيادة فرص المرأة في الاحتفاظ بالجنين.

وقالت البروفيسور "سيوبهان كوينبي" قائدة الفريق البحثي، إنها تعتقد أن نقص الخلايا الجذعية في جدار الرحم يؤدي إلى حدوث الإجهاض المتكرر.

وأوضحت كوينبي أن عددا من الخلايا الجذعية يتحرك كل شهر من نخاع العظم إلى الدم، ومنه إلى بطانة الرحم، قبل أن تضيع هذه الخلايا أثناء الدورة الشهرية للمرأة.

ووفقا للبحث الذي أجراه فريق كوينبي على مدى سنوات فإن القيام بخدش بسيط لجدار الرحم يدفع جسم المرأة إلى محاولة إصلاح هذا الخدش، وهو أمر يقوم به الجسم بشكل طبيعي كل شهر عقب الدورة الشهرية، عبر إرسال المزيد من الخلايا الجذعية للرحم.

وأضافت كوينبي: "أدركنا أن الخلايا الجذعية هي التي تتحكم في الطريقة التي تستعد بها بطانة الرحم للحمل. ولهذا فإن الأمر المثير في الأسلوب الذي استخدمناه هو أننا سنحصل على علاج قبل الحمل لمنع حدوث الإجهاض، في حين أن باقي العالم ما زال يبحث عن علاجات (للإجهاض) بعد حدوث الحمل".

وقال الفريق البحثي إنه أجرى العلاج بخدش بطانة الرحم في جامعة كوفنتري على 368 امرأة، مازالت 116 منهن حاملا، ووضعت 139 منهن حملها بالفعل، في حين تعرضت 113 منهن للإجهاض، وفقا لأرقام المستشفى.