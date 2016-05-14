ذكرى النكبة: "مشعل" يؤكد ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدكتور خالد مشعل، ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته على أسس ديموقراطية واضحة، وتابع: "لدينا تجارب مريرة استغرقت دهوراً ووصلت إلى طريق مسدود عندما خرجت عن خط المقاومة".

وأضاف، في كلمته المسجلة خلال لقاء وطني نظمه المؤتمر الوطني الفلسطيني بغزة (السبت) بمناسبة ذكرى نكبة 1948، أن التذكير بالثوابت الفلسطينية لا يعني التضييق على المناورات السياسية، وأن أولى الثوابت الفلسطينية هي التمسك بالأرض ووحدتها لأن فلسطين أرض واحدة رغم الاحتلال.

وأشار "مشعل" إلى ثاني هذه الثوابت وهـي أن الشعب الفلسطيني واحد، وأنه موحد في حمله نفس المسؤوليات تجاه قضيته العادلة، وأضاف أن ثالث الثوابتفهي أنه لا شرعية للاحتلال أو الاستيطان مهما اختلت موازين القوى.

ولفت إلى أن رابع الثوابت الفلسطينية تتمثل في أنه لا يصح لأحد أن يصادر حق الجيل الحالي أو الأجيال اللاحقة في فلسطين، وقال إن الثابت الخامس هو أن مقاومة الاحتلال حق مشروع وحق ديني لا يمكن التنازل عنه إلا بزوال الاحتلال.

وأوضح "مشعل" أن الثابت السادس هو عدم التنازل عن حق الشعب الفلسطيني كاملة في العودة والتحرير وبناء دولته، مؤكداً أن لا يحق لأحد أن يختزل قضية فلسطين في جزء من الأرض أو جزء من الشعب.