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دب أسود يهاجم رجلاً في ولاية تنيسي الأمريكية

14/5/2016
دب أسود (غيتي-أرشيف)

قال مسؤولون في الحديقة الوطنية في ولاية تنيسي الأمريكية، يوم الخميس، إن دباً أسود اقتحم خيمة وجرح الجزء الأسفل لساق رجل كان يتنزه في طريق أبالاشيان الجبلي ونزل المخيم في تلك الليلة بالحديقة.

وكان برادلي فيدر (49 عاما) من لاس فيجاس نائماً في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء، بحديقة "جريت سموكي مونتين" الوطنية عندما هاجمه الدب كما ذكرت المتحدثة باسم الحديقة دانا سويهن عبر الهاتف.

 وقالت سويهن انه نظرا للظلام الدامس لم ير فيدر والمخيمون المجاورون له الدب الذي أفزعه في البداية صراخ فيدر.

وقال مسؤولو الحديقة انه كان من نوع الدب الأسود بناء على الجرح وكذلك الاضرار التي لحقت بالخيام ووفقاً كذلك للفراء واللعاب الذي تم جمعه من المكان، وتعد الدببة السوداء هي النوع الوحيد الذي يوجد في تلك المنطقة.

وقالت سويهن إن فيدر والمخيمين الآخرين تراجعوا الى مأوى قريب بينما عاد الدب في وقت لاحق ودمر خيمتين.

وأضافت أن الحراس حملوا فيدر على ظهر أحد الخيول من المخيم مسافة سبعة أميال تقريباً يوم الأربعاء إلى سيارة اسعاف والتي نقلته الى مستشفى مجاور حيث تم علاجه وسمح له بالخروج، ويعاني من جروح وتورم.

 وأغلق المأوى مؤقتاً ويتواجد العاملون بالحديقة في المخيم ويراقبون المنطقة تحسباً لأي نشاط آخر للدب.

وأشارت سويهن إلى حدوث حالة وفاة واحدة ذات صلة بهذا النوع من الدببة في عام 2000 منذ أن افتتحت الحديقة في 1934.

وهناك نحو 1600 دب أسود في الحديقة التي يزورها 10.7 مليون شخص سنوياً.

 

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