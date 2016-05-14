"حماس" تنفي دخول عناصر من "تنظيم الدولة" إلى غزة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات مسؤول إسرائيلي، قال فيها إن عناصر تابعة لـ "تنظيم الدولة" دخلوا قطاع غزة مؤخرا، من سيناء المصرية.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة: "هذه مزاعم يروج لها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة"

وأضاف إن الهدف من هذه التصريحات هو "التحريض على قطاع غزة"، وخلق المبرر لاستمرار حصاره، ومواصلة سياسة "خنق" القطاع.

كان منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي، قد قال في تصريحات صحفية نقلتها صحف إن عناصر تابعة لتنظيم الدولة ، دخلوا إلى قطاع غزة من مصر عبر الأنفاق، لإجراء تدريبات عسكرية.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها الحركة، في بيان سابق، إنها "تواصل تعزيز تواجدها وإجراءاتها الأمنية، على طول الحدود مع مصر، من أجل زيادة الأمن وضبط الحدود، وأنها لا تسمح لأي أحد بالدخول إلى القطاع".