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حزب الله: "بدر الدين" قُتل بقصف مدفعي قرب مطار دمشق

14/5/2016

جنازة مصطفي بدر الدين القائد العسكري في حزب الله ( رويترز(

قال حزب الله اللبناني إن قائده العسكري مصطفى بدر الدين قُتل في قصف مدفعي لمسلحين  قرب مطار دمشق بسوريا.
وأعلن حزب الله مقتل بدر الدين أمس الجمعة وأقام له جنازة عسكرية في معقل الحزب بالضاحية الجنوبية ببيروت.
وكشف الحزب في بيان له أن التحقيقات الجارية أثبتت أن  الانفجار الذي أدى إلى مقتل "بدر الدين" نجم عن قصف مدفعي قامت به جماعات مسلحة متواجدة في تلك المنطقة.
ويقاتل حزب الله في سوريا دعما للنظام السوري بشار الأسد بعد اندلاع الثورة ضد حكمه. حيث تشير تقديرات إلى  أن نحو 1200 من مقاتلي حزب الله قتلوا في الصراع هناك.
وقال بيان حزب الله " نتيجة التحقيق ستزيد من عزمنا وإرادتنا وتصميمنا على مواصلة القتال ضد ما أسماها "العصابات الإجرامية" وإلحاق الهزيمة بها."
يذكر أن مصطفي بدر الدين هو مسؤول الوحدات العسكرية المقاتلة لحزب الله في سوريا وشقيق زوجة عماد مغنية.
وصدر ضد "بدر الدين" حكم بالإعدام في الكويت لدوره في هجمات بقنابل هناك عام 1983 وفر من السجن في الكويت بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، وهو أيضا أحد خمسة من أعضاء حزب الله اتهمتهم المحكمة الخاصة للبنان المشكلة من الأمم المتحدة بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أحد أبرز الزعماء السنة في لبنان عام 2005، وهو ما نفاه الحزب مؤكدا أن الاتهامات لها دوافع سياسية.

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