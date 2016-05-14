باحثون: الأسماك الدهنية تحد من السلوك العدواني للأطفال

الأسماك الدهنية تحد من السلوك العنيف للأطفال (الجزيرة)

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المعروفة باسم "أوميغا 3" وعلى رأسها الأسماك الدهنية، تحد من السلوك العدواني والعنيف للأطفال، تجاه الأشخاص المحيطين بهم.

ويمكن الحصول على أحماض "أوميجا 3" الدهنية من خلال تناول الأسماك الدهنية مثل السالمون، والتونة، والماكريل، والسردين، زيت السمك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية "أوميغا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات.

وأوضح الباحثون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن "أوميغا 3" لها تأثير مباشر على الوظائف الحيوية للدماغ، ونشروا نتائج دراستهم، اليوم السبت، في دورية "علم النفس والطب النفسي للأطفال".

وأجرى الباحثون دراستهم على 290 طفلاً، أعمارهم بين11 و12 عامًا، ولهم تاريخ من العنف والسلوك المعادي للمجتمع، وقسموهم إلى مجموعتين، الأولى تناولت الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3″، فيما لم تتناول الثانية "أوميغا 3".

وشاركت المجموعتان في جلسات العلاج السُّلوكي المعرفي، وهو أحد طرق العلاج النفسي، الذي يستعمل في الكثير من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، والقلق، والعنف والسلوك العدواني، وذلك لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا.

وعقب فترة الدراسة التي استمرت لمدة 3 أشهر، لاحظ الباحثون انخفاضًا كبيرًا في السلوك العدواني تجاه المجتمع، لدى المجموعة التي تناولت الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.

وكانت دراسة أمريكية كشفت أن توافر الأحماض الدهنية الأساسية في الجسم، بالإضافة إلى فيتامين "د" يحسن وظيفة الإدراك والسلوك، ويمنع الإصابة بمجموعة واسعة من اضطرابات الدماغ التي تصيب الأطفال وعلى رأسها مرض التوحد ونقص الانتباه.

ورصدت دراسات أخرى فوائد صحية عدة للأحماض الدهنية، على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب، وتقيل نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.