انطلاق "منتدى فلسطين الدولي للإعلام" باسطنبول 18 مايو الجاري

انطلاق "منتدى فلسطين الدولي للإعلام" باسطنبول 18 مايو/ أيار

كشف "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال" عن البرنامج النهائي لمؤتمره المقرر يومي 18 و 19 أيار (مايو) 2016 في مدينة اسطنبول التركية، مشيرا إلى أنه حشد نحو 20 خبيرا إعلاميا ومتخصصا من مختلف أنحاء العالم، للتحدث في ندوات الاجتماع وورشه، التي ستعقد تحت عنوان "فلسطين في الإعلام .. فرص وتحديات".

وأوضح بيان صدر عن المنتدى، أن الندوة الأولى التي ستعقد في يوم الافتتاح ستكون تحت عنوان "في مواجهة الأساطير الصهيونية"، وستناقش الرواية الصهيونية للصراع والأكاذيب التي يتم تسويقها والتي تمس التاريخ والحاضر، وسبل مواجهتها وفرض الرواية الفلسطينية مقابلها.

وستكون الندوة الثانية تحت عنوان "مصادر المعلومات وصناعة الخبر"، وسيكون الإعلامي الفلسطيني إلياس كرّام أحد المتحدثين في هذه الندوة، مستعرضا تجربته في التعامل مع الإعلام الصهيوني، وفنون التعامل مع المصادر الإخبارية المختلفة.

أما الندوة الثالثة فستكون تحت عنوان "فلسطين الرقمية"، وسيناقش فيها 4 من الخبراء المتخصصين، وسائل الإعلام ا لاجتماعي المتنامية، وفنون التعامل معها عبر التسهيلات التي تقدمها، لخدمة نشر الرواية الفلسطينية، والتأثير المباشر على جيل الشباب.

وستناقش الندوة الرابعة والأخيرة "أولويات الإعلام الفلسطيني اليوم"، حيث سيقدم المشاركون في الندوة رؤيتهم لأهم ما يجب أن يتم التركيز عليها فلسطينيا، في ظل الأحداث الإقليمية المتنامية، والتحالفات الجديدة، التي أرخت بضلالها على التواجد الفلسطيني إعلاميا.

أما ورش العمل الثلاث، والتي ستعقد بشكل متزامن، فسيتم خلالها استعراض "الابتكار التفاعلي" وتسليط الضوء على الإعلام التفاعلي وسبل الإفادة منه، إضافة إلى "استراتيجيات الاتصال والتأثير الإعلامي" حيث سيتم خلال تلك الورشة استعراض فنون الاتصال الجماهيري والتأثير على الرأي العام، بما يخدم المشتغلين في نشر عدالة القضية الفلسطينية.

وستتناول الورشة الثالثة "التحليل النقدي للخطاب – فلسطين نموذجا" حيث سيتم تحليل الخطاب الإعلامي الفلسطيني الحالي، وتقديم نماذج لخطاب أكثر فاعلية وتأثير.

وكان "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال"، عقد مؤتمره الأول "تواصل 1" في مدينة اسطنبول التركية يومي 23 و 24 نيسان (أبريل) 2014، بمشاركة 450 إعلامياً من الكتاب والصحفيين والفنانين، وقيادات مؤسسات إعلامية، من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم، شمل نحو ثلاثين دولة.

وتم حشد إمكانيات تقنية وفنية ولوجستية ضخمة، تتماشى مع التطور الحاصل في عالم تكنولوجيا العمل الإعلامي، لتضمن سير أعمال المنتدى، ولتأمين أجواء نقاش وتدارس إيجابية، تثري عمل المؤسسات المشاركة وتعزز خبراتها.