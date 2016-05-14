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التحالف الدولي: أيام "تنظيم الدولة" صارت معدودة

14/5/2016

تنظيم الدولة أعلن الطوارئ في محافظة الرقة ـ أ ب

قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد "ستيف وارين": إن على "تنظيم الدولة" فهم أن أيامه صارت معدودة أكثر من قبل، وسوف نواصل الضغط عليهم ونحن نتوقع أن نراهم ينهارون في النهاية".

ورأى المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "تنظيم الدولة"، أن التنظيم، أعلن حالة الطوارئ في محافظة الرقة شمالي سوريا، تحسباً لهجوم وشيك عليها من قبل التحالف وقوات معارضة محلية.

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفي – الجمعة: "نعلم أن هذا العدو يشعر بالخطر، فهم يرون أن قوات سوريا الديمقراطية (المعارضة) إلى جانب التحالف، يتحركان على طول حدودها الشرقية والغربية"، معتبرا أن الطوارئ المعلنة "رد فعلٍ" على التقدم الذي أحرزته المعارضة السورية والتحالف الدولي في تلك المناطق.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن "تنظيم الدولة"، يقوم بإعادة نشر مقاتليه ترقباً لهجوم المعارضة السورية وطائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة التي أعلنها التنظيم عاصمة لخلافته، عقب سيطرته عليها عام 2014.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الكولونيل ستيف وارن للصحفيين في البنتاغون الجمعة أن "تنظيم الدولة" يستخدم قناصة لمنع المدنيين من مغادرة الفلوجة، المدينة الواقعة غرب بغداد والخاضعة لسيطرته والتي تحاصرها القوات الحكومية.

وتابع: أن عناصر التنظيم وضعوا قناصة في أماكن تشرف على ممرات إجلاء المدنيين التي أقامتها القوات الحكومية لمنع مغادرة سكان المدينة الواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد والتي تعاني من شح هائل في المواد الاساسية بما في ذلك الأدوية.

وأشار وارن في وقت لاحق إلى أن القوات العراقية حاولت إقامة ثلاثة ممرات لكنها لم تستخدم بسبب وجود القناصة. ولفت الكولونيل وارن إلى أن دحر "التنظيم"  من الفلوجة لا يرتدي أهمية عسكرية حاليا لأن الأولوية هي لدحرهم من الموصل، كبرى مدن شمال العراق. وقال "ليس هناك أي سبب عسكري" يدفع القوات العراقية لتحرير الفلوجة قبل أن تحرر الموصل، حيث تمكنت القوات العراقية من محاصرة الفلوجة مؤخرا وقطع الإمدادات العسكرية عنها بعد استعادتها مدينة الرمادي المجاورة.

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