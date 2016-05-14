إبراهيموفيتش "السلطان" ملك الأرقام القياسية

اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش

لم تعرف البطولات والألقاب طريقها لفريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي لكرة القدم، إلا مع قدوم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" في العام 2012، عبر صفقة انتقال حر قادما من "إيه سي ميلان" الإيطالي، حتى إنه أصبح معشوق جماهير فريق العاصمة الفرنسية التي لقبته بـ"الملك" و"الأسطورة" و"السلطان" وهو اللقب المحبب لديه.

ولم يتمكن "سان جيرمان" من انتزاع لقب الدوري الفرنسي قبل قدوم "إبراهيموفيتش" إلا مرتين فقط، ليتم التعاقد معه لمدة 4 سنوات، ينجح خلالها المهاجم السويدي في التتويج بلقب الدوري في جميع السنوات، التي قضاها داخل جدران فريق العاصمة الفرنسية، إضافة إلى تحقيقه العديد من البطولات الأخرى، والأرقام القياسية الخاصة به.

وحقق "إبراهيموفيتش" لقب بطولة الدوري 4 مرات متتالية منذ قدومه لباريس في 2012، هذا بالإضافة إلى كأس فرنسا (مرتين) وكأس الرابطة الفرنسية (مرتين) إلا أنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوربا.

فعلى صعيد الفريق الكروي، نجح "باريس سان جيرمان" في وجود "زلاتان" في البقاء 36 مباراة بالدوري من دون خسارة، وهو رقم قياسي تحقق من مارس/ آذار 2015، حتى فبراير/ شباط 2016.

وأصبح "باريس سان جيرمان" من خلال تتويجه بلقب الدوري في الموسم الحالي، أسرع فريق يتوج بلقب الدوري بعد 30 مباراة، ليكسر بذلك الرقم السابق لـ"أولمبيك ليون" بقيادة جيرار أولييه في 2007، عندما فاز باللقب بعد 33 مباراة.

وعلى المستوى الشخصي، رغم أن "إبراهيموفيتش" لم ينضم للنادي إلا موسم 2012، فإنه أصبح الهداف التاريخي له على مر العصور بعدما سجل له 152 هدفا في 178 مباراة شارك فيها في مختلف البطولات، متفوقا على البرتغالي "باوليتا" مهاجم الفريق السابق، الذي سجل 109 أهداف، ودومينيك روشيتو بـ100 هدف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنه أصبح الهداف التاريخي لفريق العاصمة الفرنسية في مسابقة دوري أبطال أوربا برصيد 44 هدفا.

كما تمكن "إبراهيموفيتش" أثناء تواجده في صفوف "باريس سان جيرمان" من تحقيق العديد من الأرقام القياسية، في مقدمتها تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي ثلاث مرات في تاريخه، أعوام 2013، و2014، و2016، وهو إنجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب في الدوري الفرنسي من قبل، حيث لم يسبق لأي لاعب في الدوري المحلي أن فاز بتلك الجائزة ثلاث مرات.

ويعد "زلاتان" صاحب أكثر عدد من الأهداف سجلت في مباراة واحدة بمسابقة الدوري بتسجيله 4 أهداف في مباراة واحدة، وكرر ذلك مرتين مع فريق العاصمة.

كما أن أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الفرنسي يعد من نصيب إبراهيموفيتش، وكان ذلك في مرمى تروا في مارس/ أذار الماضي، حيث سجل الثلاثية، خلال 9 دقائق فقط.

واستطاع إبراهيموفيتش، تحقيق لقب الدوري الـ 13 في تاريخه خلال 14 موسم احترفي له في الملاعب الأوربية في أندية مالمو السويدي، وأياكس الهولندي، ويوفينتوس، وانتر ميلان، واي سي ميلان بإيطاليا، وبرشلونة الإسباني.

كما انفرد اللاعب السويدي، برقم فريد وذلك بتحقيقه لبطولة الدوري في خمسة دول مختلفة بهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وأخيرًا فرنسا، بينما فاز "بيكهام"، بألقاب في أربع دول مختلفة.

ويتفوق "إبراهيموفيتش" على الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف في برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في ريال مدريد الإسباني، في عدد بطولات الدوري، حيث حقق 13 بطولة، بينما حصد ميسي (سبعة ألقاب) ورونالدو (أربعة).

واحتفل "زلاتان" الملقب بـ "السلطان" بالبطولة الـ 28 في تاريخه، كلاعب محترف، وذلك بتواجده في أندية برشلونة، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان، وأياكس، ومالمو، وباريس سان جيرمان.

وبعد تلك الإنجازات، فإن نادي باريس سان جيرمان، أعلن أمس (الجمعة) رحيل مهاجمه "إبراهيموفيتش" بعد 4 سنوات قضاها داخل جدران الفريق الفرنسي محققا خلالها الألقاب، من دون تحديد وجهته المقبلة.