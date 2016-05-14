أمريكي يقر أمام محكمة بانتزاعه حجاب إمرأة مسلمة

أقر رجل من ولاية نورث كارولاينا اليوم الجمعة بأنه انتزع غطاء رأس امرأة مسلمة أثناء رحلة بالطائرة إلى نيو مكسيكو في ديسمبر/ كانون الأول وقال لها "أخلعيه! هذه أمريكا."

وقال مدعون إن جيل باين (37 عاما) أقر بذنبه في محكمة جزئية بولاية نيو مكسيكو في تهمة استخدام القوة لمنع المرأة من التعبير بحرية عن معتقداتها الدينية.

وقالت فانيتا جوبتا رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية "بصرف النظر عما يؤمن به أي شخص فإن من حق كل الأمريكيين التعبير بحرية عن معتقداتهم الدينية دون تمييز أو عنف."

ولم يجب محامي باين على الفور على طلب للتعليق.

وأقر باين بأنه أثناء وجوده على الطائرة اقترب من المرأة المسلمة قبل الهبوط بقليل وأبلغها بأن تخلع حجابها ثم انتزعه من الخلف ليتركها حاسرة الرأس.

وسمت وثائق المحكمة السيدة بالأحرف الأولى وهي كيه.إيه. وقال المدعون إنها سارعت بارتداء الحجاب مرة أخرى.

