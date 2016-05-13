نجاة ماليزيين وإسبانيين بعد فقدهم في البحر لعشرة أيام

وصل إسبانيان وماليزيان ضلوا طريقهم في البحر لمدة 10 أيام ، بطائرة إلى مدينة كوتا كينابالو الماليزية اليوم (الجمعة) حيث كان في استقبالهم أفراد العائلة والأصدقاء.

كانت علامات الضعف بادية على الإسبانية "مارتا ميغيل" وصديقها "ديفيد هيرنانديز" ولكنهما في حالة صحية لائقة "على الرغم من كل ما تعرضا له" حسبما صرح والدها "لويس ميغيل" للإذاعة الوطنية الإسبانية.

لم يكن لدى الاثنان طعام خلال هذه المحنة وكانا يشربان كميات صغيرة من مياه البحر من أجل البقاء، وذلك باستخدام كيس لتصفية الملح، وفقا لميغيل، حيث أنقذهم قارب صيد فيتنامي قبالة جزيرة بورنيو.

كان الإسبانيان مسافرين في قارب صغير مع صاحب منتجع ماليزي وموظف بالمنتجع، وغمرت موجة كبيرة القارب وسقط ما بحوزتهم من غذاء وماء في البحر.

وقال لويس ميغيل إنهم لم يتمكنوا من إعادة تشغيل المحرك.