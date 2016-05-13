مقتل قيادي عسكري بارز لحزب الله في سوريا

مصطفى بدر الدين- رويترز

أعلن حزب الله اللبناني مقتل القيادي البارز مصطفى بدر الدين في انفجار استهدف أحد مواقعه بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وأضاف الحزب في بيان أنه يجري تحقيقا لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه وهل هو ناتج عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي، مشيرا إلى أنه سيعلن المزيد من نتائج التحقيق قريبا.

ويعد مقتل بدر الدين أكبر خسارة لحزب الله منذ مقتل عماد مغنية قائد الحزب العسكري والذي يتهم الحزب اسرائيل بقتله في تفجير في دمشق عام 2008. وبدر الدين هو شقيق زوجة مغنية.

وبدر الدين هو أحد المتهمين الخمسة من المحكمة الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والذين رفض حزب الله تسليمهم.

كما ورد اسمه ضمن مجموعة من قادة الحزب الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في يوليو/ تموز من العام الماضي وقال بيان للوزارة إنه مسؤول عن العمليات العسكرية للحزب في سوريا منذ 2011.

كما صدر ضده حكم بالإعدام في الكويت عن دوره في هجمات بالقنابل هناك في 1983، ولكنه هرب من السجن بعد غزو العراق للكويت في 1990.