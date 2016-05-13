البث الحي
منوعات

مزاد على بيع مسدس يتجاوز 65 مليون دولار

13/5/2016

المسدس الذي استخدمه جورج زيمرمان في قتل المراهق

تجاوزت مزايدة تجرى على الإنترنت على مسدس استخدمه "جورج زيمرمان" في قتل المراهق تريفون مارتن في العام 2012 نحو 65 مليون دولار اليوم (الجمعة) على الرغم من أن المبلغ بدا وكأنه مبالغ فيه بسبب مشترين وهميين بأسماء مثل (راشيست ماكشوتفيش).

وأثار "زيمرمان" انتقادات واسعة النطاق أمس الخميس عندما أعلن عزمه بيع المسدس وهو من طراز كيل-تيك بي.إف 9 ملليمتر، ووصف زيمرمان المسدس في قائمة العرض بالمزاد بأنه "أيقونة سلاح ناري أمريكي" استخدمها في الدفاع عن نفسه و"إنهاء هجوم وحشي" من قبل مارتن قبل أربعة أعوام.

وأثار مقتل المراهق الأسود البالغ من العمر 17 عاما في فلوريدا احتجاجات واسعة من جانب المدافعين عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ومناقشات بشأن قوانين استخدام السلاح، وتمت تبرئة "زيمرمان" من اتهامات القتل في القضية.

وبدأ المزاد مساء أمس الخميس بعد أن رفض موقع آخر هم (جانبروكر.كوم) بيعه. وقال الموقع  في بيان إنه أراد ألا يكون له دور في المزاد والدعاية المصاحبة له.

وتم بعد ذلك إدراج المسدس على موقع (يوناتيد جانغروب.كوم) الذي فتح المزاد بخمسة آلاف دولار.

ووصف محامي عن عائلة مارتن المزاد بأنه مهين لكنه قال إنه لن يصرف انتباه العائلة عن عملها في مكافحة العنف المسلح.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)