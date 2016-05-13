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فريق صيني بغزة يصور مشاهد فيلم يحكي معاناة اللاجئين

13/5/2016

فريق صيني بغزة يصور مشاهد فيلم يحكي معاناة اللاجئين

يعمل مصورون صينيون يزورون قطاع غزة، على تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم وثائقي يهدف إلى تسليط الضوء على حياة اللاجئين حول العالم، وإظهار معاناتهم.

ويقوم الفريق منذ وصوله الثلاثاء الماضي، بإجراء مقابلات مع لاجئين في المخيمات الفلسطينية في القطاع، وتصوير مشاهد من حياتهم، في إطار فيلم  يعده المخرج الصيني "أي وي وي"، ومن المقرر عرضه العام المقبل.

ويصور الفيلم، حياة  البؤس والمعاناة  التي يعيشها سكان المخيمات، بسبب الحصار المفروض على غزة منذ نحو عشرة أعوام.

وقال خالد الأشقر، المنسق العام للفريق الصيني في غزة إن "الهدف من هذه الزيارة هو تصوير حياة اللاجئين الفلسطينيين، وإظهار معاناتهم وحياة البؤس التي يعيشونها في إطار فيلم يعده المخرج أي وي وي".

وأضاف أن "تصوير جزء من الفيلم في فلسطين، جاء لأنها من أول البلاد التي بدأت فيها معاناة التهجير عام 1948".

وأشار إلى أن غزة ستكون المحطة الأخيرة من الفيلم، بعد تصوير استمر لمدة عام كامل، في عشرة دول حول العالم .

ومؤخراً، بدأت تخرج إلى النور العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية، التي ترصد الحكايات والتفاصيل اليومية لأناس يعيشون تحت الحصار في غزة.

وبعد غدٍ الأحد، يحيي الفلسطينيون في الداخل والشتات، الذكرى الـ68 لـ"النكبة" التي حلّت بهم يوم جرى تهجيرهم من بيوتهم عام 1948، وقيام إسرائيل على أراضيهم.

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