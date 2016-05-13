"فاطمة سامورا" أول سيدة تتولى منصب أمين عام "فيفا"

فاطمة سامورا، الأمين العام الجديد لفيفا – الفرنسية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم (الجمعة) تعيين الدبلوماسية السنغالية لدى الأمم المتحدة "فاطمة سامورا" في منصب أمين عام "فيفا" حسب الموقع الرسمي للاتحاد.

وجاء الإعلان عن تعيين الدبلوماسية السنغالية، خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة في المكسيك، اليوم، لتصبح "سامورا" أول سيدة تتولى منصب الأمين العام في تاريخ "فيفا" الذي تأسس عام 1904.

وتعمل "سامورا" في الأمم المتحدة منذ 21 عاما، وشغلت عدة مناصب في العديد من الدول الأفريقية.

وستتولى فاطمة "سامورا" منصب الأمين العام خلفاً للفرنسي "جيروم فالكه" الذي أقيل من منصبه ثم أوقف 12 عاما من قبل "فيفا" لتورطه في قضايا فساد، وخلفه مؤقتا الألماني "ماركوس كانتر".