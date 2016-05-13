عام مميز لأفلام الشرق الأوسط في مهرجان كان

تشهد الدورة التاسعة والستون لمهرجان كان السينمائي عودة للأفلام القادمة من منطقة الشرق الأوسط، إذ سينافس فيلم إيراني على السعفة الذهبية فيما يعرض فيلم مصري في قسم نظرة ما.

وسجلت أفلام منطقة الشرق الأوسط حضورا باهتا في المهرجان خلال السنوات القليلة الماضية.

وسينافس الفيلم الإيراني "البائع" للمخرج أصغر فرهادي على جائزة السعفة الذهبية بينما يعرض الفيلم المصري "اشتباك" للمخرج محمد دياب في قسم نظرة ما.

ويقول دياب، الذي كتب الفيلم بالتعاون مع أخيه خالد، إنه كان يرغب في عمل فيلم عن ثورة 25 يناير ولكن كلما جاءته فكرة تتغير الأوضاع في البلاد.

ويركز الفيلم، الذي تدور أحداثه عقب عزل الرئيس محمد مرسي، على 25 شخصا من تيارات سياسية مختلفة تم اعتقالهم من قبل الشرطة.

ويقول دياب إنه حاول إضفاء لمحة إنسانية على كل شخصيات الفيلم بما في ذلك شخصيات رجال الشرطة.

والفيلم إنتاج مشترك بين فرنسا ومصر وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.