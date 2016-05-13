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شاهد: ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري في إندونيسيا

13/5/2016

وضعت أنثى وحيد قرن سومطري مولودة في ثانية حالات واللادة لهذه الفصيلة داخل منشأة حماية، ما يرفع الآمال بشأن الحفاظ على السلالة المهددة بالانقراض.

وهذه هي المولودة الثانية للأم التي تدعى راتو، والتي تعني "ملكة" باللغة الإندونيسية.

وسبق أن وضعت راتو مولودتها الأولى في العام 2012 والتي كانت الحالة الأولى لولادة وحيد قرن سومطري داخل منشأة إندونيسية مخصصة لحماية هذه الفصيلة منذ أكثر من 128 عاما.

ووفقا لمؤسسة وحيد القرن الدولية فإنه هناك أقل من 100 حيوان من فصيلة وحيد القرن السومطري، ما يعني أنها مهددة بالانقراض.

ويتعرض بقاء وحيد القرن السومطري للتهديد بسبب  استمرار فقدان الغابات الاستوائية والتي تعتبر موطنه الأصلي، بالإضافة إلى الصيد غير المشروع للاستفادة من قرونه وبعض الأجزاء الأخرى التي تباع بأسعار عالية في السوق السوداء.

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