شاهد: مقبض سيارة يضع بوتين ووزير دفاعه في موقف محرج

تعرّض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه، سيرغي شويغو، لموقف محرج للغاية، بعدما سقط مقبض باب سيارة جيب، كان الرئيس يتفقدها خلال استعراض تفوق العتاد العسكري الروسي.

وأثناء عرض آليات عسكرية على الرئيس الروسي، أمس (الخميس) خارج مقر إقامته بمنتجع سوتشي "جنوب روسيا"، سقط مقبض شاحنة صغيرة محلية الصنع "من طراز يو. إيه. زد باتريوت، المسلحة بالرشاشات الثقيلة".

حدث ذلك "حسب رويترز" عندما حاول بوتين فتح الباب الأمامي للجيب، لكنه لم يتزحزح، وحاول العضو العسكري الذي يستعرض العتاد، الجنرال ألكسندر شيفتشنكو، مساعدة بوتين، لكنه انتزع مقبض الباب في يده.

وخرجت ضحكة مكتومة من الرئيس الروسي عندما سارع “شيفتشنكو” بإلقاء المقبض داخل السيارة عبر نافذة مفتوحة، ثم انتقل بوتين لتفقد سيارات أخرى من دون أن يُحاول دخول أيٍّ منها.

وقال مراقبون إن الحادثة تدل على أن الصناعة الروسية مازالت تعاني الكثير من المشكلات في جودة منتجاتها.

وقضى بوتين الأيام القليلة الماضية في سوتشي لمقابلة مسؤولين بصناعة الأسلحة الروسية التي تستعرض قدراتها أمام العملاء المحتملين في أرجاء العالم من خلال الحملة العسكرية الروسية في سوريا.