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شاهد: قبرص ترفض طلب لجوء خاطف الطائرة المصرية

13/5/2016

رفضت السلطات القبرصية اليوم الجمعة طلبا بالحصول على اللجوء السياسي من مصري اعترف باختطاف طائرة رحلة داخلية تابعة لشركة مصر للطيران وتحويلها إلى قبرص في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال روبرتوس براهيميس محامي الرجل إن دائرة اللجوء في قبرص اعتبرت طلب لجوء سيف الدين مصطفى (59 عاما) غير مقبول لأنه "ارتكب جريمة خطيرة" باختطافه الطائرة من طراز إيرباص 320 A وعلى متنها 72 راكبا وأفراد الطاقم، مهددا بحزام ناسف وهمي.

وأضاف براهيميس إنه تقدم بطلب للاستئناف على القرار.

وقال المحامي إن القرار خاطئ لأن موكله لابد أن يمنح صفة لاجئ قبل النظر في أي جريمة ضده.

وقال إبراهيميس إنه يخشى من أن مصطفى سوف "يعذب أو يقتل" على يد السلطات المصرية إذا وافقت محكمة قبرصية على طلب مصري بتسليمه.

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