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شاهد: "فيفا" يكرم أبو تريكة والجابر ضمن أساطير كرة القدم

13/5/2016

كرم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد أبو تريكة نجم فريق الأهلي السابق ومنتخب مصر، والسعودي سامي الجابر ضمن أساطير كرة القدم في "كونغرس فيفا" في المكسيك.

وتواجد أبو تريكة وسامي الجابر الخميس 12 من مايو/أيار ضمن مجموعة من أساطير كرة القدم منهم المدير الفني السابق لتشلسي الإنجليزي، جوزيه مورينيو، ولاعب ريال مدريد السابق ، ميشيل سالغادو، والبرتغالي لويس فيغو، ولاعب برشلونة الإسباني السابق، كارليس بيول، والهولندي كلارنس سيدورف، ورونالدينيو، والياباني ناكاتا، بالإضافة إلى صامويل إيتو مهاجم الكاميرون التاريخي وغيرهم.

وخاض أبو تريكة وسامي الجابر مباراة خيرية بين أساطير المكسيك، وأساطير "فيفا" حيث شاركا ضمن منتخب أساطير كرة القدم بالعالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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