شاهد: طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في رحلة تاريخية حول العالم

وصلت طائرة "سولار إمبلس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى ولاية أوكلاهوما الأمريكية من ولاية أريزونا في المرحلة الحادية عشرة من محاولة تاريخية للقيام برحلة حول العالم.

وقطعت الطائرة مسافة 1609 كيلومترات في 18 ساعة.

وتطير الطائرة، التي صنع بدنها الخارجي من ألياف الكربون الخفيف للغاية ويعادل وزنها الاجمالي وزن سيارة، بسرعة تتراوح من 55 إلى 100 كيلومتر في الساعة. وتدار محركاتها الأربعة بطاقة مستمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمسية مثبتة على الجناحين.

وتخزن الطاقة الفائضة في أربع بطاريات في ساعات النهار لتزويد الطائرة بالطاقة اثناء الليل.

وبمقدور الطائرة ان تصل إلى ارتفاع 28 ألف قدم "8500 متر" لكنها عموما تحلق على إرتفاعات اقل أثناء الليل للحفاظ على الطاقة.

ويتبادل قيادة الطائرة كل من الطيار السويسري أندريه بورشبيرج المؤسس المشارك للمشروع مع زميله برتراند بيكارد.

وقاد بورشبيرج رحلة الطائرة من اليابان إلى جزر هاواي فوق المحيط الهادي في يوليو/ تموز الماضي وقطع خلالها 118 ساعة في الجو مسجلا رقما قياسيا لأطول رحلة لطيار من دون توقف. واستغرقت الرحلة اكثر من خمسة أيام وخمس ليال.

ويأمل فريق الطائرة أن تكمل رحلتها حول العالم لتصل في نهاية المطاف إلى أبوظبي التي كانت نقطة الانطلاق في مارس/أذار 2015.