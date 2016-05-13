شاهد: سنغالي يوبخ أزهريين مصريين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن سنغالي يوبخ فيه مشايخ أزهريين مصريين خلال ندوة في السنغال.

ويظهر في التسجيل المصور مواطن سنغالي يدعى عرفان ضيوف يتحدث العربية بطلاقة وعرف نفسه بأنه درس وتخرج في الأزهر.

وعلى الرغم من أن التسجيل يعود لشهر سبتمبر/ أيلول 2014، فقد جرى تداوله مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من زيارة مقررة لشيخ الأزهر أحمد الطيب إلى السنغال ونيجيريا في إطار جولة أفريقية.

وقال ضيوف إن المحاضرة التي يقدمها علماء من الأزهر "تمثل خطرا على الأمن القومي السنغالي، نظرا لأن الأزهر تبنى انقلابا عسكريا في مصر، وهو أمر يخالف التعددية الديمقراطية في السنغال".

واستنكر ضيوف كيف أن " الأزهر يؤيد الانقلاب في مصر وسكت عن حرق المسلمين في ميدان ومسجد رابعة العدوية وإلقائهم في مقالب القمامة".

وتابع أن " الأزهر يسكت عن اغتصاب فتيات أزهريات في مصر على أيدي الأمن واعتقال شباب أزهريين من دون أن يرف له جفن".