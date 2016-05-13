شاهد..الغنوشي: الديمقراطية التونسية مهددة مندون تقدم اقتصادي

قال الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، إن الانتقال الديمقراطي الذي حققته تونس وهزيمتها للديكتاتورية مهدد ما لم يرافقه انتقال اقتصادي يحقق حلم تونس وشبابها.

وأضاف الغنوشي خلال استعراض الحزب للائحة اقتصادية اجتماعية أن "الانتقال الديمقراطي سيظل مهددا ما لم يرافقه انتقال اقتصادي يقضي على البطالة ويحقق الحلم التونسي وحلم شباب تونس".

وتابع أنه ليس أمام تونس سوى التقدم الاقتصادي بعد تخلصها من الديكتاتورية.

وقال "يتعين على التونسيين أن يثبتوا أنهم أهل لإنجاز الانتقال الاقتصادي كما أنجزوا الانتقال الديمقراطي". مؤكدا أن حركة النهضة أداة من أدوات تونس لتحقيق الانتقال الاقتصادي، مضيفا أن الاقتصاد أصبح على رأس أولويات حركة النهضة في الوقت الحالي.