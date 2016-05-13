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شاهد: إنقاذ لاجئين بينهم مصريون من الغرق قبالة صقلية

13/5/2016

قال خفر السواحل الإيطالية إنهم أنقذوا 340 لاجئا ومهاجراعلى الأقل من الغرق قبالة سواحل ميناء أوغوستا في صقلية.

وأضافت السلطات الإيطالية إن اللاجئين والمهاجرين كانوا بين نحو 800 شخص اكتظت بهم قوارب صيد متهالكة، جرى رصدها أمس (الخميس).

وقالت، كارلوتا سامي، متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قاربين من بين القوارب التي جرى إنقاذها كانا يحملان على متنهما أكثر من 500 لاجئ قادمين من السواحل المصرية.

وأضافت أن القاربين تجاذبتهما الأمواج في البحر لأكثر من أسبوع.

ولم يعرف بعد مصير باقي اللاجئين والمهاجرين.

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