"ريال مدريد" يرتدي شارات سوداء حدادا على مشجعيه العراقيين

لاعبو "ريال مدريد" يرتدون شارات سوداء غدا حدادا على مشجعيهم العراقيين

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، بياناً دان فيه الهجوم المسلح الذي استهدف مقهى ترتاده رابطة مشجعيه في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيراً إلى أن لاعبيه سيرتدون شارات سوداء، يوم غدٍ حداداً على أرواح الضحايا.

وكان 13 شخصاً قتلوا وأصيب 23 آخرون بجروح، أمس (الخميس) في هجوم مسلح على مقهى في بلدة بلد جنوبي محافظة صلاح الدين، وفق مصدر أمني.

وقال محسن العبيدي الضابط برتبة رائد في مركز شرطة بلد بالمحافظة إن "ثلاثة مسلحين اقتحموا في وقت متأخر من يوم أمس، مقهى الفرات بمدخل بلدة بلد(80 كلم جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين) وأطلقوا النار على رواده من رشاشات كلاشنكوف".

وجاء في البيان الصادر عن النادي الملكي ونشره على موقعه الإلكتروني: "ندين الهجوم المروع على رابطة المشجعين في مدينة (سامراء) في العراق اليوم، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف "يعرب النادي عن أسفه وحزنه العميقين، كما ينقل أحر التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم، ويتنمى الشفاء العاجل والكامل للجرحى".

وأكد النادي تضامنه مع الشعب العراقي "الذي يكابد ويقاسي العنف المفرط وغير المبرر".

وأوضح أن لاعبيه سيحملون شارات سوداء حداداً على أرواح الضحايا في مباراتهم يوم غدٍ السبت أمام ديبورتيفو لاكورونيا في ختام منافسات الدوري الإسباني (الليغا).