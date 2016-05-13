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رئيس البرازيل المؤقت يدعو "لاستعادة مصداقية" البلاد

12/5/2016

تامر ميشال رئيس البرازيل المؤقت

أعلن الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر الخميس أن حكومته ستعمل على "استعادة مصداقية" البلاد وتوحيد صفوف المواطنين، وذلك في أول خطاب له بعد توليه مهام الرئاسة بالوكالة إثر إقصاء ديلما روسيف عن منصبها بسبب إحالتها إلى المحاكمة.

وقال تامر في خطاب ألقاه في القصر الرئاسي خلال حفل تسلمه مهامه الجديدة "من الملح أن نستعيد مصداقية البرازيل ومن الملح أيضا إرساء السلام وتوحيد البرازيل".

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ الخميس مهام الرئيسة ديلما روسيف وبات نائبها ميشال تامر رئيسا، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

وشكل تامر (75 عاما) منذ ظهر الخميس حكومته التي ستركز على النهوض الاقتصادي.         

    

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