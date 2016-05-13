خطة جديدة تقود أمريكيا للهروب من السجن

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن رجلا مدانا بالخطف والاعتداء هرب من سجن في واشنطن بعد أن بدل بطاقة هويته مع سجين آخر وبدأت السلطات الاتحادية والمحلية مطاردة لاعتقاله.

وذكر بيان للشرطة أن مايكل ديونتاي جونسون (30 عاما) أبدل بطاقة هويته بهوية سجين آخر كان من المقرر خروجه من سجن مقاطعة كلارك أمس الخميس.

وأضاف البيان أن هروبه لم يكتشف إلا بعد ساعات عندما كانت سلطات السجن تقوم بإحصاء السجناء لتقديم الوجبات لهم.

وتوضح بيانات السجن أن جونسون أدين العام الماضي بالخطف والاعتداء وحكم عليه بالسجن 24 عاما.

ولم تكشف السلطات على الفور اسم السجين الآخر الذي استبدل هويته مع جونسون لكن البيان قال إن هربه "تطلب تخطيطا مسبقا وتعاونا من السجين الثاني".