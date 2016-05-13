تركيا: اتفاقية التأشيرات مع أوربا وصلت لطريق مسدود

فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوربي التركي

قال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوربي التركي اليوم (الجمعة) إن الاتفاق المزمع التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوربي بشأن السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد من دون تأشيرة وصل لطريق مسدود.

وأضاف الوزير التركي أنه يتعين على المفوضية الأوربية أن تجد "معادلة جديدة" لحل المشكلة.

ومن شأن هذا التصريح الذي يعد واحدا من أقوى تصريحات بوزقر أن يزيد مخاوف بروكسل بشأن مستقبل الاتفاق الذي يلزم تركيا في المقابل بوقف توافد المهاجرين غير الشرعيين على أوربا.

وعلى الرغم من رغبة بروكسل الشديدة في إبرام الاتفاق فإنها تصر أيضا على أن تلتزم تركيا بتنفيذ 72 معيارا تشمل تخفيف قوانينها لمكافحة الإرهاب.

ويقول الاتحاد الأوربي وجماعات حقوقية إن تركيا تستخدم تلك القوانين لقمع المعارضة بينما تقول أنقرة إن اتساع نطاق القانون يهدف لمحاربة المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة.

وقال بوزقر للصحفيين في بروكسل في تصريحات أذاعها التلفزيون التركي على الهواء "لست متفائلا جدا بشأن نتائج المحادثات التي أجريناها في بروكسل اليوم. من الضروري أن تجد المفوضية الأوربية معادلة جديدة."

وجاءت تصريحات بوزقر بعد يوم من اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوربي بوضع عراقيل جديدة أمام السماح للأتراك بالسفر إليه من دون تأشيرات مهددا بأن تفعل تركيا ما تراه مناسبا إذا فشل الطرفان في التوصل للاتفاق.