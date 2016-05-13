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المكسيك تستهجن التعامل المصري مع مقتل سائحيها

13/5/2016

وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويس ماسيو

قالت المكسيك إنها غير راضية عن تعامل القاهرة مع قصف جوي نفذته قوات مصرية في منطقة الصحراء الغربية بمصر العام الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية سائحين مكسيكيين.

وذكرت الخارجية المكسيكية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس أنها أرسلت خطابا للسفارة المصرية للتعبير عن "دهشتها وعدم رضاها" عن عدم إجراء الحكومة تحقيقا مستفيضا في القضية ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم وتعويض الضحايا.

كانت طائرة تابعة للجيش المصري أطلقت النار في سبتمبر/ أيلول الماضي على مجموعة من السائحين ظنا أنهم متشددون، وذلك بعد أن أوقفوا سياراتهم لإقامة حفل شواء قرب موقع سياحي. وقتل أربعة مصريين علاوة على المكسيكيين الثمانية. وأصيب ستة مكسيكيين.

وقالت الوزارة إن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مفاوضات مع أسرة أحد الضحايا، لكن المكسيك ليس لديها علم بذلك.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع أن الاتحاد المصري للغرف السياحية سيعوض أسر ثلاث ضحايا مكسيكيين وأنه يتفاوض أيضا مع أسر القتلى المكسيكيين الآخرين.

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