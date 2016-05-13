الخلاف يتعمق بين باكستان وبنغلاديش بعد إعدام "نظامي"

مطيع الرحمن نظامي زعيم الجماعة الإسلامية ببنغلادش

قالت باكستان وبنغلاديش في بيانين إن الدولتين استدعيتا سفيريهما لتسجيل "احتجاجهما القوي" فيما يتعلق بخلاف على إعدام زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش "مطيع الرحمن نظامي" هذا الأسبوع.

وكانت الدولتان المسلمتان كيانا واحدا لحين انفصال بنغلاديش في حرب استقلال عام 1971.

وحاكمت بنغلاديش على مدى الأعوام القليلة الماضية أشخاصا بزعم تنفيذهم جرائم دعما للقوات الباكستانية خلال الحرب وأعدمت خمسة منهم وأحدثهم إعدامها لمطيع الرحمن نظامي. وقالت باكستان إن شنق نظامي ومحاولات بنغلاديش تشويه سمعة باكستان أمر "مؤسف" بينما استدعت بنغلاديش السفير الباكستاني في داكا لتسجيل "احتجاجها القوي" على بيان باكستان.

وقالت بنغلاديش في بيان "الحكومة تأسف بشدة على أن الحملة المغرضة من باكستان، والمحاكمات الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في بنغلاديش مستمرة".