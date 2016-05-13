الجيش التركي: مقتل 8 جنود و6 مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

جنود في الجيش التركي (أرشيف- غيتي)

قال الجيش التركي إن ثمانية جنود أتراك وستة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا اليوم (الجمعة).

وأضاف في بيان أن ستة جنود قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات مع مسلحي الحزب في إقليم هاكاري بجنوب شرق البلاد.

وذكر أن جنديين آخرين قتلا في حادث منفصل بالإقليم إثر تحطم مروحية عسكرية بسبب عطل فني وأن ستة من مسلحي الحزب قتلوا في العملية بالمنطقة.

وتقاتل تركيا المسلحين في عمليات بالمنطقة الواقعة بجنوبها الشرقي والتي شهدت بعض أسوأ أعمال العنف منذ ذروة التمرد في تسعينيات القرن الماضي.

على جانب آخر، ارتفع اليوم (الجمعة) عدد قتلى انفجار سيارة محملة بالمتفجرات بمدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، إلى 4 قتلى، و22 جريحًا، بينهم جريحان بحالة خطيرة، وفق مصادر طبية.

وكان أُعلن أمس (الخميس) مقتل شخصين، وإصابة 17 آخرين بجروح، جراء انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات في منطقة "سور" وسط ديار بكر، وفقًا لإحصائيات أولية، قبل أن يعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى اليوم.

وانفجرت السيارة في حي "صاري قامش" بمنطقة "سور"، وسمع دوي الانفجار في العديد من أحياء المدينة، وألحق الانفجار أضرارا في العديد من السيارات والمنازل.

وبدأت النيابة العامة في ديار بكر تحقيقًا أولياً لمعرفة ملابسات الانفجار.

ورجّحت مصادر أمنية، أن يكون الانفجار وقع خلال إعداد قنبلة، فيما لم تتبنّ أية جهة الانفجار.