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إغلاق معبر رفح عقب فتحه استثنائيا لمدة يومين

13/5/2016

فلسطينيون يحاولون عبور معبر رفح خلال اليومين الماضيين

أعادت السلطات المصرية، إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اليوم الجمعة، عقب فتحه استثنائيًا لمدة يومين في كلا الاتجاهين لسفر الحالات الإنسانية، وعودة العالقين من الخارج.

وقالت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، التي تديرها حركة "حماس" في بيان لها، إن "السلطات المصرية أعادت إغلاق المعبر، فجر الجمعة، بعد فتحه لمدة يومين لخروج الحالات الإنسانية من القطاع وعودة العالقين".

وأضافت الهيئة أن نحو (739) من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، فيما عاد نحو (1220) فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري إلى القطاع.

وناشدت الهيئة السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشكل دائم، والسماح بسفر نحو 30 ألف مواطن سجلوا لدى الداخلية (بالقطاع) وهم من أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى والإقامات.

وفتحت السلطات المصرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، معبر رفح في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013 لدواع تصفها بـ"الأمنية" وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية. 

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