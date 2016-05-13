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إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان نهاية الموسم

13/5/2016

المهاجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش

قال المهاجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش اليوم الجمعة إنه سيخوض آخر مباراة مع باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا لكرة القدم غدا السبت وإنه سيترك نادي العاصمة الفرنسية الذي أمضى معه أربعة أعوام لعب خلالها دورا محوريا في تحويله إلى قوة لا يستهان بها على المستوى الأوربي.

وكتب إبراهيموفيتش (34 عاما) عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "مباراتي الأخيرة في باريس سان جيرمان غدا. أتيت كملك ورحلت كأسطورة".

وإبراهيموفيتش أيضا هو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي وأثار إعلانه اليوم الكثير من التكهنات بشأن وجهته المقبلة.

وكان إبراهيموفيتش انضم إلى سان جيرمان في 2012 وفاز مع الفريق بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي الأول.

وربطت الكثير من التكهنات بين إبراهيموفيتش الذي قدم أداء هائلا مع النادي الفرنسي وبين عدد كبير من الأندية الكبيرة في الولايات المتحدة والصين وإنجلترا والشرق الأوسط.

ويعتقد اريك هامرين مدرب منتخب السويد أن بوسع إبراهيموفيتش أن يقدم مزيدا من التألق رغم تقدمه في العمر.

وقال هامرين مؤخرا "إنه يتمتع بقدرات بدنية هائلة.. وإذا ما توفر له الدافع المعنوي فإنه يمكنه الاستمرار في القمة لعدة سنوات قادمة".

وسيتطلع إبراهيموفيتش إلى تقديم أداء متميز أخر في فرنسا مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة أوربا 2016 التي ستنطلق في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل قبل أن يغادر البلاد التي أقام فيها طوال السنوات الأربع الأخيرة.

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