8 جرحى في تفجير قرب ثكنة عسكرية باسطنبول

الانفجار خلف 8 جرحى بينهم مدنيون – الأناضول

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 جنود، اليوم الخميس، إثر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من ثكنة عسكرية بمدينة إسطنبول، وفق ما أعلن عنه والي المدينة، واصف شاهين.

وقال شاهين إن سيارة مركونة بجانب الطريق، انفجرت أثناء مرور عربة نقل عسكرية تقل موظفين عسكريين من ثكنة للجيش، في منطقة ساماندرا.

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة خمسة جنود، وثلاثة مدنيين بجروح إصابة أحدهم حرجة".

وأشار شاهين إلى أن فريق خبراء يواصل التحقيق في الحادث، حيث بدأوا في فحص المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة في المنطقة.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول التركية فإن الانفجار أدى إلى تهشم زجاج النوافذ في المباني والمحلات المحيطة في مكان الحادث، وإلحاق أضرار بالسيارات الموجودة.

وقالت مصادر إن المعطيات الأولية تشير إلى أن تفجير السيارة المفخخة، جرى عن بعد.