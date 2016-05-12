والدة الجندي الإسرائيلي "شون": أين جثته؟

الجندي القتيل ووالدته (صفا)

طالبت "نينيت مونغيشين" والدة الجندي الإسرائيلي "شون مونغيشين" الذي أُعلن عن مقتله خلال المعارك التي دارت في الشجاعية خلال عدوان غزة الأخير عام 2014 دون العثور على جثته، بمعرفة ماذا حدث له بالضبط، وأين هي جثته الآن؟، وذلك في إطار تعقيبها على تسريبات مسودة "مراقب الدولة".

وقالت في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع "واللا" العبري، أمس الأربعاء "ابني كان داخل ناقلة جند تم تفجيرها، ولم يظهر لجثته أي أثر"، بحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام.

وتابعت: "أريد أن أعرف ماذا حدث لابني بالضبط، أريد تقريرًا مفصّلًا لما حدث، أنا أعلم أنّ التقرير لن يعيد لي ابني لكن سأعرف أين ذهب رفات ابني حتى أرتاح.. هذا أمر مؤلم للغاية".

وبحسب وكالة صفا الفلسطينية، طالبت والدة الجندي الإسرائيلي بمصارحة عائلاتهم بالأمر، متهمة الجيش بالتقصير في حماية ابنها خلال الحرب عبر إدخاله لمعقل حركة حماس الأكبر في غزة في "الشجاعية" عبر ناقلة وصفتها بـ"الخردة"، حيث لا تصلح لتلك المعارك.

عائلات بغزة بين أنقاض بيوتها التي دمرها عدوان 2014 (الأوروبية)

ودعت إلى ضرورة كشف تقرير التحقيق في الحرب والذي أعده "مراقب الدولة" "يوسف شابيرا"، معتبرة أن أكثر ما يقلقها هو إهمال الجيش بحق جنوده خلال تلك الحرب. وتحدثت عن سلسلة من الأعطال تعرضت لها ناقلة الجند القديمة من طراز M-113.

ووجهت حديثها للجيش قائلة: "أدخلوهم للشجاعية معقل المقاومة مع ناقلة مهلهلة كالخردة تعطلت بهم وتحولت إلى هدف ثابت وسهل لحماس، وأيضاً أورون شاؤول لم يعد من ذلك الاشتباك".

وكان تسريب مسودة تقرير مراقب عام الدولة القاضي يوسيف شبيرا بشأن أداء الحكومة والجيش الإسرائيليين خلال حرب غزة الأخيرة "الجرف الصامد" في صيف 2014، أثار ضجة كبيرة في تل أبيب، مما استجلب ردود فعل إسرائيلية متباينة بين مؤيد ومعارض للتقرير وما جاء فيه، من دلائل تعمد للعدوان وإخفاقات القيادة في الحرب.

وكان تقرير للجنة تقصي حقائق دولية قد وصف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بأنه "يرقى إلى جرائم الحرب"، وأن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في الهجوم على المباني السكنية أثناء الحرب حيث شنت إسرائيل أكثر من ستة آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو خمسين ألف قذيفة مدفعية على مدى 51 يوماً.