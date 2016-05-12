هل تستر "قمة الفساد" بلندن "عورات بنما"؟

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

بعد مرور شهر واحد على فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت عن ممارسات تهرب ضريبي على نطاق واسع عالميا، طالت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يستضيف الأخير في لندن اليوم قادة من دول العالم بهدف بدء حملة دولية ضد الفساد، يأمل من خلالها، إلى وضع التصدي لهذه الآفة "في صدارة الأجندة الدولية".

وكانت وثائق بنما التي حوتها حوالي 11.5 مليون وثيقة مسربة من شركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا" قد كشفت عن استخدام شركات "أوفشور" على نطاق واسع لإيداع أموال في الملاذات الضريبية.

وطاولت الفضيحة كاميرون نفسه، الذي اضطر إلى الإقرار بامتلاك حصص في شركة "أوفشور" كان يملكها والده إيان، الذي توفي عام 2010.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن كاميرون لم ينجح في إقناع سلطات جزر "كايمان" و"فيرجن" و"برمودا" وجزيرة "جيرزي" البريطانية بحضور القمة، خاصة أن "أوراق بنما" كشفت أن هذه الجزر تعتبر من أكبر الملاذات الضريبية عالميا.

أكثر الدول فسادا

ورصدت عدسات الكاميرات كاميرون وهو يقول للملكة إليزابيث يوم الثلاثاء إن زعماء بعض الدول "شديدة الفساد" ومنها نيجيريا وأفغانستان سيحضرون قمة مكافحة الفساد التي يستضيفها، ومضى كاميرون يقول "ربما تكون نيجيريا وأفغانستان اثنتان من أكثر دول العالم فسادا".

و في بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، قالت ، إن كاميرون سيطلب من القادة المشاركين في القمة التوقيع على "أول إعلان عالمي على الإطلاق ضد الفساد".

وأشارت إلى أن الإعلان ينص على الاعتراف بأن "الفساد يقوّض الجهود الرامية لمكافحة الفقر، ونشر الرخاء ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للفساد أينما وجد، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه أو مسهّليه أو المتآمرين مع هؤلاء".

ويشارك في القمة ممثلون عن حوالى أربعين دولة، كما دُعي إلى القمة وزير الخارجية الأمريكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي ورئيس منظمة الشفافية الدولية.

وأعلن كاميرون في بيان " لا يمكن الانتصار في المعركة ضد الفساد بين ليلة وضحاها الأمر سيتطلب وقتا وشجاعة وتصميما" مضيفا "معا ستمنح مكافحة الفساد المكانة الواجبة لها: في طليعة جدول الأعمال الدولي".

الا أن شكوكا حول ما إذا كانت القمة ستحقق أهدافها المحددة، في وقت أفادت صحيفة "تايمز" أنه تم منذ الآن تخفيض نبرة البيان الختامي نزولا عند طلب بعض الدول، وحتى شطب فقرة منه كانت تستبعد "الإفلات من العقاب بالنسبة للفاسدين"، وأعربت موسكو التي تشارك في القمة، عن تحفظات حيال أي طابع إلزامي لاتفاق محتمل.

غير أن مسؤول بمنظمة الشفافية الدولية في بريطانيا روبرت بارينغتون رأى أنه يجدر بكاميرون "عدم الرضوخ لضغوط البعض"، وقال "وضع رئيس الوزراء برنامجا للحكومات المصممة على مكافحة الفساد، ويعود الآن للآخرين أن يظهروا أنهم يشاطرون هذا الطموح".

مأوى لغسيل الأموال

وفي رسالة نشرتها منظمة "أوكسفام" الاثنين، دعا 300 خبير اقتصادي من 30 بلدا، بينهم توماس بيكيتي وانغوس ديتون الحائزان جائزتي نوبل للاقتصاد، إلى وضع حد للجنات الضريبية التي "تحرم الدول من عائدات ضريبية وترغم الدول الفقيرة على دفع أثمان باهظة".

وحرصا منه على إعطاء نموذج لمكافحة الفساد، يتوقع أن يعلن كاميرون مجموعة إجراءات تهدف إلى ترتيب الأمور داخل بلاده، وتستهدف بالمقام الأول سوق العقارات في لندن التي تحولت، بحسب منظمة الشفافية الدولية، إلى وسيلة فائقة الفاعلية لغسيل الأموال.

يخضع كاميرون لضغوط من أجل تعزيز الشفافية في مقاطعات ما وراء البحار البريطانية، بعدما كشفت وثائق بنما أن أكثر من نصف الشركات المدرجة فيها (113 ألفًا) تتخذ مقرا لها في جزر فيرجين البريطانية، واحدة من الجنات الضريبية في العالم.

وتقيم بريطانيا الشهر المقبل سجلا يسمح بمعرفة هوية المالكين الفعليين للشركات المستقرة في هذا البلد، بمعزل عن أي شركات وهمية يختبئون خلفها، ما سيشكل سابقة بين دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوربي.

غير أن منظمات مكافحة الفساد تريد من لندن أن توسع هذا السجل ليشمل الأراضي التابعة للتاج البريطاني مثل جزر كايمان وجزر فيرجن وجزر برمودا وجزيرة جيرزي وغيرها.

وقال جون كريستنسن، المسؤول في شبكة "تاكس جاستيس نتوورك” المتخصصة في العدالة الضريبية، إن "أردتم تقديم أنفسكم على أنكم زعماء، يجدر بكم البدء بتسوية الأوضاع عندكم".

تكلفة الفساد

في هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية جديدة إن الفساد في القطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ1.5 تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشى، ويتسبب في تكاليف ضخمة أكبر تتمثل في إضعاف النمو الاقتصادي، وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر، وإن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي، وهو إحدى المهام الرئيسية لتلك المؤسسة الدولية.

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مقال مرفق بالورقة البحثية "في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا"، مؤكدة أن للفساد تأثيرا ضارا أوسع نطاقا على المجتمع، إذ إنه يقوض الثقة في الحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية لدى المواطنين.

وأضافت لاغارد أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن".

وذكرت أن تكلفة الرشاوى وحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية، مما يعني أنها لا تسهم في النمو.

ولفتت لاغارد إلى أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات بشأن إجراءات مكافحة الفساد لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرا أكثر صعوبة".

قطر رئيسا للرابطة الدولية لمكافحة الفساد

على الصعيد نفسه أعلنت الرابطة الدولية لمكافحة الفساد أمس الأربعاء عن تولي دولة قطر رئاسة الجمعية العمومية للرابطة أثناء اجتماع في مدينة تيانجين الصينية.

وقد انتخبت الرابطة النائب العام القطري علي بن فطيس المري رئيسا لها بالإجماع، خلفا لنظيره الصيني تشياو جيانمنغ.

ووعد النائب العام القطري بأن تعمل الرابطة "بثوب جديد على الصعيد الدولي في محاربة الفساد"، مؤكداً سعيه لتكريس عالميتها عبر دعوة كافة الدول إلى عضويتها تماشيا مع نهج اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال.