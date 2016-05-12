"نيسان" تشتري 34% من أسهم "ميتسوبيشي"

أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الخميس، شراءها 34% من أسهم "ميتسوبيشي موتورز".

وقال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في مدينة "يوكوهاما" اليابانية، مع أوسامو ماسوكو رئيس شركة "ميتسوبيشي موتورز"، إن الاتفاق الجديد يعتبر استمراراً للنجاح الذي حققته الشركة من خلال تحالف "رينو- نيسان".

وأضاف غصن، "يعد الاتفاق الجديد نجاحاً لكلا الشركتين، فضلاً عن أنه سيخلق قوة ديناميكية جديدة في مجال صناعة السيارات".

وبموجب الاتفاق المقرر توقيعه في 25 مايو/أيار الجاري، ستصبح "نيسان" أكبر مساهم في "ميتسوبيشي موتورز"، وستبيع الأخيرة أسهماً بقيمة 237.4 مليار ين (2.2 مليار دولار أمريكي) لصالح شركة "نيسان".

وتواجه "ميتسوبيشي" هبوطاً حاداً في قيمة مبيعاتها، عقب فضيحة الغش في اختبارات كفاءة الوقود منذ 25 عاماً.

يذكر أن تحالف رينو- نيسان، تأسس بين شركتي "رينو" و"نيسان" في27 مارس/ آذار 1999، ومقره العاصمة الهولندية، أمستردام.