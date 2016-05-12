"كاميرا التليفون بتهزك"حملة مصرية للتضامن مع"أطفال شوارع"

انطلقت حملة مصرية مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعنوان "كاميرا التليفون بتهزك"، طالب خلالها النشطاء بإطلاق سراح أعضاء فريق "أطفال شوارع"، وذلك عقب ساعات من تمديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة إهانة الرئيس.

ولاقت الحملة الإلكترونية انتشاراً واسعاً بين النشطاء وجاءت المشاركات المصورة كبيرة شارك فيها العديد من مشاهير الفن والسياسة والإعلام مثل الفنان عمر واكد والفنان خالد أبو النجا والمخرج يسري نصر الله، والإعلامي الساخر باسم يوسف، وصفحة أبلة فاهيتا، ومعتز مطر، وعبدالرحمن يوسف، ومحمد سلطان، وزياد العليمي، وعمرو عبدالهادي وغيرهم.

المخرج المصري يسري نصرالله (فيسبوك)

كما تداول صور الحملة موقع بازفيد نيوز، والصور الملتقطة عبارة عن "سيلفي" على غرار فرقة "أطفال شوارع"، ومنهم من غطى عينيه بالموبايل، وتطالب الحملة بالحرية لكافة المعتقلين.

كما تضامن نشطاء بفيديو مصور صامت جاء تحت عنوان "مش هانقول حاجة أصله بيتقمص"، من جهة أخرى تصدر هاشتاج #الحرية_لأطفال_شوارع فيسبوك وتويتر تضامناً مع أطفال الشوارع بعد اعتقالهم مباشرة.

و"أطفال شوارع" هي إحدى المجموعات الشبابية التي تحتج على الأوضاع السياسية بشكل ساخر، من خلال تصوير فيديوهات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة المصرية قد قررت، أمس الأربعاء، حبس غالبية أعضاء فريق "أطفال الشوارع"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم التحريض على التظاهر والترويج لأفكار "إرهابية" فضلاً عن إهانة الرئيس.

وكان 4 من أفراد الفرقة قد ألقي القبض عليهم بعد نشرهم مجموعة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من السيسي، وانتقد حقوقيون قرار الحبس باعتباره مخالفا لمواد الدستور المصري.