عشقه للبيتزا أنقذه من الموت بولاية أمريكية

غرام البيتزا ينقذ حياة مريض في ولاية أوريغون الأمريكية ـ غيتي

أنقذ سائق عربة توصيل طلبات إلى المنازل بأحد محلات البيتزا بولاية أوريغون الأمريكية حياة زبون دائم بعد انقطاع اتصاله بالمحل على مدى أحد عشر يوما.

وثارت في نفس السائق الريبة فابلغ مكتب مسؤول الشرطة ببلدة ماريون كونتي في ولاية أوريغون في محاولة لمعرفة سبب توقف الزبون كرك ألكسندر (48 عاما) عن الاتصال بالمحل للحصول على وجبته المفضلة من البيتزا التي يطلبها مرة كل يوم أو كل يومين.

وكان السائق يعرف جيدا أن الزبون يعاني مشاكل صحية.

وعندما وصلت الشرطة إلى بيت الزبون سمعت أصوات أنين واستغاثة تصدر من داخل المنزل.

وقال مكتب الشرطة: "إن رجال الشرطة وجدوا الرجل ملقى على الأرض، وفي حاجة ماسة إلى المساعدة الطبية"

واستقرت حالة الزبون في المستشفى بعد تلقيه العلاج.