شيخ سوري للمصريين: أترضون أن يسخر أحمد آدم من دماء أطفالنا؟

وجه الشيخ السوري "محمد ألماز" أحد سكان مدينة حلب السورية رسالة إلى الشعب المصري من بين أنقاض المدينة التي تتعرض لقصف من طائرات النظام والطيران الروسي منذ أسابيع.

وقال الشيخ السوري في رسالته إلى الشعب المصري "نحن إخوانكم في الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة، كنا نجاهد معكم في حرب رمضان ضد أعداء الإنسانية، ألا تعلمون ما جرى علينا؟ هذه بيوتنا تدمر وهؤلاء أطفالنا يُقتلون أمام الناس. أما تذكرون عهد الأخوة بيننا وبينكم؟"

وتابع "أترضون أن يخرج أحمد آدم ليرقص على جراح أطفالنا ونسائنا؟ أهذا هو عهد الإسلام؟" في إشارة إلى سخرية الممثل المصري أحمد آدم في برنامجه على قناة "الحياة" المصرية من المذابح التي تتعرض لها حلب.

وظهر الشيخ في مقطع الفيديو أمام حطام أحد المنازل، وبجواره طفلتين صغيرتين، إحداهما قُتل أشقاؤها الثلاثة ووالدتها وعمتها جراء غارات النظام والطيران الروسي على المنزل الذي تقف أمام أطلاله، وخرجت هي من تحت الحطام مصابة في جبهتها، ودار حوار بينها وبين الشيخ ليؤكد الأخير على ما تتعرض له المدينة من دمار نتيجة ما يقوم النظام وحليفه الروسي.

وأكد الشيخ ألماز، في رسالته إلى الشعب المصري، أنه لا يطالب المصريين بتقديم السلاح والعتاد للشعب السوري، بل يطلب فقط بإسكات الممثل المصري "الذي يسخر منا ومن جراحنا ويرقص على جراحنا ودمائنا" حسب تعبيره.

واختتم الشيخ السوري رسالته قائلا "نحن في حلب الجريحة لا نأمل ولا نثق إلا بالله إنه ناصرنا " مضيفا "الله معنا ولن يخذلنا ولن يتركنا، سننتصر".