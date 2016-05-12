شاهد: ليفربول يتعادل مع تشلسي في الوقت القاتل 1 – 1

أفلت ليفربول من الهزيمة على ملعبه "أنفيلد" أمام تشيلسي وتعادل معه 1 / 1 اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراته المؤجلة من المرحلة الخامسة والثلاثين ، تغلب نورويتش سيتي اليوم على ضيفه واتفورد 4 / 2 ، لكن انتصار نورويتش كان بطعم الهزيمة حيث جاء فوز سندرلاند ليحسم هبوط نورويتش سيتي ونيوكاسل مع أستون فيلا إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي مباراة مثيرة شهدت العديد من الفرص التهديفية الخطيرة من الجانبين، تقدم تشيلسي أمام فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بهدف سجله إدين هازارد في الدقيقة 31 ، لكن ليفربول لم يستسلم للهزيمة وواصل محاولاته حتى تعادل في اللحظات الأخيرة بهدف سجله البديل كريستيان بنتيكي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع مقابل 59 نقطة لليفربول في المركز الثامن.