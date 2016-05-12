شاهد: لاعب برازيلي يتمدد على أرض الملعب لإنقاذ مرماه

لجأ لاعب برازيلي لطريقة غريبة لصد الكرة من ضربة حرة مباشرة نفذها الفريق الخصم بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

المباراة جرت بين فريقي "سانتا كروز" و" سبورت ريسيفي" في الدوري البرازيلي وفيها اضطر لاعب فريق سانتا كروز إلى التمدد خلف الحائط البشري لسد النقص وحماية مرماه.

وكان الحكم احتسب ضربة حرة مباشرة لصالح فريق سبورت ريسيفي على حافة منطقة الجزاء.

وأراد اللاعب البرازيلي بتلك الحيلة التي صنعها تفادي عدم تلقي هدف عبر تسديدة من تحت أقدام اللاعبين في حائط الصد.

ونجح فريق سانتا كروز في إفساد الركلة الحرة التي سددها لاعب سبورت ريسيفي، مارك غونزاليس، ليحمي مرماه من هدف محقق.

وذهبت جهود لاعب خط وسط ليفربول السابق مارك غونزاليس أدراج الرياح في تنفيذ تلك الضربة، في الوقت الذي فاز فيه فريق سانتا كروز بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا.