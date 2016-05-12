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شاهد: فلسطيني يؤسس مركزا ثقافياً في بيروت

12/5/2016

امتلأ مبنى مُزين بحيّ كليمنصو في العاصمة اللبنانية بيروت بالزوار الذين توافدوا عليه لحضور حفل افتتاح دار النمر للفن والثقافة يوم الأربعاء 11 مايو/ أيار.

وأسس المركز جامع أعمال فنية فلسطيني يُدعى رامي النمر يهدف لتخصيص ساحة للفن والتراث الثري من الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشام.

وأوضح النمر أن الصراعات المحتدمة والاضطرابات التي تعاني منها المنطقة لها آثار عميقة ليس على الشعوب فقط ولكن على هوياتها أيضا.

واكتظ المكان بكبار الزوار وعُشاق الفن الذين أشادوا بوجود دار كهذه في العاصمة اللبنانية.

ومن بين من حضروا حفل افتتاح الدار الممثلة والمخرجة اللبنانية نضال الأشقر التي قالت "إنه من المهم جداً إنه رامي النمر يهتم بالفنون وبالثقافة. لأنه رجل مثقف ومنفتح على كل العالم العربي وعلى العالم. ثانياً نقى (اختار) مكان له تاريخ. يعني أنقذ مكان يمكن هيدي البناية عمرها شي 80 أو 90 سنة. هيدي شغلة كتير كتير مهمة وعملها ها القد بشكل حلو وفتحها للجميع."

وتتضمن الدار ساحة عرض وقاعة احتفالات ومكتبة ومكاتب إضافة إلى مقهى.

ومن المقرر أن تُعرض المجموعة الخاصة للنمر في الدار العام المقبل من يناير كانون الثاني وحتى منتصف مايو/ أيار

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