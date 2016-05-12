شاهد: روسيف تدعو البرازيليين لمقاومة "الانقلاب"

دعت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الشعب البرازيلي إلى مقاومة ما وصفته بالانقلاب عليها.

وقالت روسيف في كلمة ألقتها قبل مغادرتها القصر الرئاسي يرافقها عشرات من أنصارها بعد ساعات من قرار مجلس الشيوخ إيقافها عن مزاولة أعمال منصب الرئيس"ربما ارتكبت أخطاء لكني لم أقترف أي جريمة."

وأضافت روسيف أنها ستواصل كفاحها ضد الاتهامات الموجهة إليها وأنها على ثقة من تبرئة ساحتها.

وجاءت تصريحات روسيف بعد موافقة مجلس الشيوخ اليوم الخميس على محاكمتها لانتهاكها قواعد الميزانية في البلاد.

وصفت الرئيسة البرازيلية نفسها بأنها "ضحية مهزلة قضائية، ومهزلة سياسية"، لكنها تعهدت بمواصلة طريقها.

وقالت "القدر ألقى دائما بالعديد من التحديات في طريقي، تحديات كبيرة، بعضها كان يبدو غير محتمل، ومع ذلك تمكنت من التغلب عليها".

وتابعت روسيف "لقد تعرضت للتعذيب … والآن أعاني منه مرة أخرى، من آلام الظلم.

وتتهم المعارضة روسيف المناضلة السابقة في عهد النظام الديكتاتوري (1964-1985) وعضو حزب العمال، بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، العام الذي أعيد فيه انتخابها، وفي أوائل عام 2015. لكن روسيف تنفي ارتكابها أي جرم.

وتأتي الأزمة بعد اتهام الرئيس السابق "لولا دا سيلفا" بالتورط في جرائم فساد تخص شركة النفط الوطنية، لكن لم يثبت حتى الآن صحة اتهام أي من روسيف أو داسيلفا، بينما يقود الإعلام المعارض -الذي ينتمي غالبيته إلى اليمين الذي نشأ في سنوات الحكم العسكري- حملة عنيفة للمطالبة بإقالة روسيف ومحاكمتها.

وتؤيد المعارضة اليمينية خصخصة شركة النفط الوطنية التي تحتكر سوق النفط في البرازيل بالتعاون مع شركات صينية وهندية، وهو ما أثار حفيظة شركات النفط الغربية خاصة الأمريكية التي تطالب بالسماح لها بالعمل.