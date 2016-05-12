شاهد: حفل تخرج يتحول لمظاهرة تأييد لطالب معتقل بمصر

احتفل طلاب جامعيون في مصر بزميل لهم معتقل على خلفية مشاركته في مظاهرات ضد الانقلاب العسكري.

وهتف طلاب كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر خلال احتفالهم بمقر الكلية لزميلهم "أيمن موسى" المعتقل على خلفية مشاركته في مظاهرات ضد الانقلاب العسكري بمصر.

"اسمع وافهم واتفرج..أيمن موسى بيتخرج"، هتافات رددها الطلاب ليؤكدوا أنهم لم ينسوا زميلهم المعتقل.

وحقق فيديو الهتاف انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره ناشطون رسالة "تحذير" إلى النظام المصري من "أن الشباب لم يستسلم بعد".

وأيمن موسى، طالب هندسة بالجامعة البريطانية، تم القبض عليه قبل عامين ونصف، وتحديدًا أثناء أحداث ميدان رمسيس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2013، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة قتل ضباط وحيازة أسلحة نارية والانتماء إلى جماعة إرهابية.

وكان آخر خطاب بعثه أيمن إلى والدته في الثامن من مارس/آذار الماضي، وأشار فيه إلى حلمه باستكمال دراسة الهندسة، وكتب في سطور قليلة: "أنا أيمن، عمري 22 عاماً (على ما أظن)، مواطن مصري، ولدت بمصر، عشت بمصر، ودخلت السجن بمصر، أنا محكوم بخمسة عشر عامًا فقط، شكراً لمصر".

وأضاف: "أبي كان دائماً يقول: كل شيء سيكون على ما يرام يا مهندسي الصغير، في كل زيارة كان يردد هذه الجملة بابتسامة عطف، كنت مؤمناً أني أستطيع الطيران، لذلك حبسوني في قفص، كنت مؤمناً أني حي لذلك دفنوني في هذا القبر، أنا لست إرهابياً".