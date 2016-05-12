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شاهد: بهذه الحمية الغذائية جنِّبوا أطفالكم البدانة

12/5/2016

قدمت خبيرة التغذية، الدكتورة فيكتوريا حكيم، حمية تناسب الأطفال قبل عمر 7 سنوات، حيث يجب أن تكون وجبة الفطور غنية بالكالسيوم وتحتوي على البروتين والنشويات والفواكه فيمكن أن يكون الفطور عبارة عن 2 توست مع الجبن، وحبتين خيار، وكوب حليب، وبعد 3 ساعات يمكن تناول قطع فواكه.

وأضافت، خلال استضافتها عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الخميس)، أن وجبة الغذاء عبارة عن 60 غرام دجاج أو سمك أو لحم مع كوب سلطة وملعقة زيت زيتون ورغيف صغير وعصير فريش بدون سكر، وبعد 3 ساعات يمكن تناول "سناك" فواكه، أما صحن العشاء فيكون عبارة عن "باستا" مع اللحم أو ساندويتش جبن أو لحم، كما يجب تعزيز الوجبات بالمكسرات لأنها تنمي ذكاء الطفل.

وأوضحت "خبيرة التغذية" أن بدانة الأطفال ليست بسبب النمط الغذائي الخاطئ فحسب؛ بل هناك أسباب صحية ووراثية وبيئية ونفسية لها دور كبير في زيادة وزن الطفل، إلا أن السبب الرئيسي لبدانة الأطفال هو سبب بيئي بالأساس وهو مدى تشجيع الأهل لأطفالهم على تناول غذاء صحي من عدمه.

وأشارت إلى أن الإعلانات التليفزيونية للأغذية والمشروبات غير الصحية وعرضها بشكل مغرٍ أحد تلك الأسباب أيضاً؛ لكن يظل الأهل هم كلمة السر في كل الأحوال، وقد يكون هناك أسباب صحية تتعلق بكسل في عمل الغدة الدرقية.

وأوضحت أن الحمية الغذائية مهمة لصحة الطفل حتى لا يصاب بالسكري أو القلب أو الكوليسترول أو الكسل أو كثرة النوم، لافتة إلى أن الطفل الذي يرضع حليب الأم غير معرض للبدانة كالطفل المعتمد على الحليب الصناعي.

ونصحت بعدم اصطحاب الأطفال إلى محلات التسوق والسوبر ماركت وهم جوعى، بل يجب إطعامهم جيداً قبل الخروج وتفادي الممرات التي تتكدس بالحلويات والشكولاتة، وإعطائهم الحلوى بلا إفراط، كما يجب أن تراعي الأسرة طريقة ونمط غذائها أمام أطفالها.

من جهته، رفض الدكتور أكرم سعادة، استشاري طب الأطفال في غزة، إعطاء الطفل البدين أية عقاقير أو أدوية طبية لمخاطرها على صحة الصغار، مؤكداً أن الوقاية خير من قنطار علاج، لافتاً إلى أن هناك فرق كبير بين سمنة الطفل والوزن الزائد.

وأضاف أن الكآبة وفقدان الثقة بالنفس سببان لبدانة الأطفال، وهما يؤثران على انخراط الطفل بالمجتمع وأيضاً تحصيله الدراسي، مؤكداً ضرورة تعديل سلوك العائلة ككل.

واستعرضت الحلقة تقريرًا حول مدارس بريطانية تنظم فعاليات للجري مسافة ميل يومياً لمساعدة تلاميذها على فقدان الوزن، من أجل تحسين حياتهم وتحصيلهم الدراسي وقد أثبتت نجاحها وأتت بثمارها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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